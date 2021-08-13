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13 серпня 2021, 12:31 53

На Одещині у відкрите море віднесло трьох дітей на катамарані

13 серпня 2021, 12:31 53
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Фото: Facebook
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В Одеській області рятувальники евакуювали 9 осіб, яких на зламаному катамарані віднесло у відкрите море. Серед них було троє дітей

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Морської пошуково-рятувальної служби.

Так, повідомлення про те, що вітрильний катамаран "Ананда 929" з 6 дорослими та 3 дітьми на борту зі зламаною щоглою відносить в Чорне море рятувальники отримали приблизно о 18:10 12 серпня.

Катамаран вдалось знайти в районі селища Чорноморське, у 1,5-2 км від берега.

Морською пошуково-рятувальною службою був задіяний свій катер, за допомогою якого вдалось евакуювати екіпаж та пасажирів катеру на борт.

Зазначається, що медичної допомоги врятовані люди не потребували.

Нагадаємо, раніше в Лузанівці, Одеської області, знепритомніла у морі восьмирічна дитина.

море Одеса діти рятувальники небезпека

 
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