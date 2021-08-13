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13 августа 2021, 12:31 84

В Одесской области в открытое море отнесло троих детей на катамаране

13 августа 2021, 12:31 84
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Фото: Facebook
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В Одесской области спасатели эвакуировали 9 человек, которых на сломанном катамаране отнесло в открытое море. Среди них было трое детей

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Морской поисково-спасательной службы.

Так, сообщение о том, что парусный катамаран "Ананда 929" с 6 взрослыми и 3 детьми на борту со сломанной мачтой уносит в Черное море спасатели получили примерно в 18:10 12 августа.

Катамаран удалось найти в районе поселка Черноморское, в 1,5-2 км от берега.

Морской поисково-спасательной службой был задействован свой катер, с помощью которого удалось эвакуировать экипаж и пассажиров катера на борт.

Отмечается, что в медицинской помощи спасенные люди не нуждались.

Напомним, ранее в Лузановке, Одесской области, потерял сознание в море восьмилетний ребенок.

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