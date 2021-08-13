В Одеській та Харківській областях затримали двох бойовиків, причетних до обстрілів АТО

Фото: СБУ

Контррозвідники СБУ під час спецоперації в Одеській та Харківській областях затримали двох колишніх учасників незаконних збройних формувань. Встановлено, що вони причетні до обстрілів позицій сил АТО

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, у лавах бойовиків вони перебували протягом 2014-2016 років.

За цей період брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Наразі слідчі повідомили затриманим про підозру за участь у терористичній групі.

Раніше повідомлялось, що стало відомо, скількох українців тримають у полоні бойовики на Донбасі.