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13 августа 2021, 11:16 11

В Одесской и Харьковской областях задержали двух боевиков, причастных к обстрелам АТО

13 августа 2021, 11:16 11
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Фото: СБУ
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Контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований. Установлено, что они причастны к обстрелам позиций сил АТО

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014-2016 годов.

За этот период принимали активное участие в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Следователи уже сообщили задержанным о подозрении за участие в террористической группе.

Ранее сообщалось, что стало известно, скольких украинцев держат в плену боевики на Донбассе.

Донбасс война обстрел боевики задержание АТО

 
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