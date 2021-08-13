В Одесской и Харьковской областях задержали двух боевиков, причастных к обстрелам АТО

Фото: СБУ

Контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований. Установлено, что они причастны к обстрелам позиций сил АТО

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014-2016 годов.

За этот период принимали активное участие в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Следователи уже сообщили задержанным о подозрении за участие в террористической группе.

Ранее сообщалось, что стало известно, скольких украинцев держат в плену боевики на Донбассе.