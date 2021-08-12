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12 серпня 2021, 17:10 279

Стало відомо, скількох українців тримають у полоні бойовики на Донбасі

12 серпня 2021, 17:10 279
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Фото з відкритих джерел
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Російські окупанти на Донбасі тримають у заручниках 295 українців, з яких 30 - жінки

Про це повідомила координатор "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко в ефірі "Українського радіо", пише RegioNews.

За її словами, такі дані у відповідь на запит організації надала СБУ станом на 30 липня 2021 року.

Правозахисниця пояснила, що не обов’язково усі ці люди затримані з політичних мотивів (обвинувачуються представниками незаконних збройних формувань у шпигунстві, диверсіях та зраді).

"Всі ці люди - громадяни України, тому держава намагається їх звільнити у форматі обміну "всіх на всіх", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хоче повернути близько 100 осіб в межах обміну з бойовиками на Донбасі.

Донбас Україна війна бойовики окупанти

 
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