Стало відомо, скількох українців тримають у полоні бойовики на Донбасі
Російські окупанти на Донбасі тримають у заручниках 295 українців, з яких 30 - жінки
Про це повідомила координатор "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко в ефірі "Українського радіо", пише RegioNews.
За її словами, такі дані у відповідь на запит організації надала СБУ станом на 30 липня 2021 року.
Правозахисниця пояснила, що не обов’язково усі ці люди затримані з політичних мотивів (обвинувачуються представниками незаконних збройних формувань у шпигунстві, диверсіях та зраді).
"Всі ці люди - громадяни України, тому держава намагається їх звільнити у форматі обміну "всіх на всіх", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хоче повернути близько 100 осіб в межах обміну з бойовиками на Донбасі.
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