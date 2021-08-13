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13 серпня 2021, 10:39 555

На території Одеського нафтопереробного заводу дотла згоріли шість авто

13 серпня 2021, 10:39 555
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Фото: ДСНС
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На території недіючого Одеського нафтопереробного заводу "Лукойл" згоріли шість автомобілів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Одеській області.

На території недіючого заводу "Лукоїл" сталася пожежа, за адресою Шкодова гора, 1/1", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що горять шість автомобілів. Пожежу було ліквідовано на загальній площі 70 м.кв.

Причина та збитки - встановлюються.

Крім того, поліція почала розслідування за фактом підпалу автомобілів на території заводу.

Нагадаємо, раніше в селі Нерубайське Одеської області виникла масштабна пожежа на складському комплексі, до гасіння якої було залучено 70 рятувальників.

пожежа рятувальники ДСНС авто Завод Одеська область

 
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