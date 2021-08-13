На території Одеського нафтопереробного заводу дотла згоріли шість авто

Фото: ДСНС

На території недіючого Одеського нафтопереробного заводу "Лукойл" згоріли шість автомобілів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Одеській області.

На території недіючого заводу "Лукоїл" сталася пожежа, за адресою Шкодова гора, 1/1", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що горять шість автомобілів. Пожежу було ліквідовано на загальній площі 70 м.кв.

Причина та збитки - встановлюються.

Крім того, поліція почала розслідування за фактом підпалу автомобілів на території заводу.

Нагадаємо, раніше в селі Нерубайське Одеської області виникла масштабна пожежа на складському комплексі, до гасіння якої було залучено 70 рятувальників.