На території Одеського нафтопереробного заводу дотла згоріли шість авто
На території недіючого Одеського нафтопереробного заводу "Лукойл" згоріли шість автомобілів
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Одеській області.
На території недіючого заводу "Лукоїл" сталася пожежа, за адресою Шкодова гора, 1/1", - йдеться у повідомленні.
По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що горять шість автомобілів. Пожежу було ліквідовано на загальній площі 70 м.кв.
Причина та збитки - встановлюються.
Крім того, поліція почала розслідування за фактом підпалу автомобілів на території заводу.
Нагадаємо, раніше в селі Нерубайське Одеської області виникла масштабна пожежа на складському комплексі, до гасіння якої було залучено 70 рятувальників.
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