На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода дотла сгорели шесть авто
На территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" сгорели шесть автомобилей
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.
На территории недействующего завода "Лукоил" произошел пожар, по адресу Шкодова гора, 1/1.", - говорится в сообщении.
По прибытию к месту происшествия пожарные установили, что горят шесть автомобилей. Пожар был ликвидирован на общей площади 70 м. кв.
Причина и ущерб - устанавливаются.
Кроме того, полиция начала расследование по факту поджога автомобилей на территории завода.
Напомним, ранее в селе Нерубайское Одесской области возник масштабный пожар на складском комплексе, к тушению которой было привлечено 70 спасателей.
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