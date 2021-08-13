На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода дотла сгорели шесть авто

Фото: ГСЧС

На территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" сгорели шесть автомобилей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.

На территории недействующего завода "Лукоил" произошел пожар, по адресу Шкодова гора, 1/1.", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту происшествия пожарные установили, что горят шесть автомобилей. Пожар был ликвидирован на общей площади 70 м. кв.

Причина и ущерб - устанавливаются.

Кроме того, полиция начала расследование по факту поджога автомобилей на территории завода.

Напомним, ранее в селе Нерубайское Одесской области возник масштабный пожар на складском комплексе, к тушению которой было привлечено 70 спасателей.