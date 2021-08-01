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01 серпня 2021, 11:16 41

На Одещині горять складські приміщення: до гасіння вже залучили 70 рятувальників

01 серпня 2021, 11:16 41
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Фото: ДСНС
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В селі Нерубайське Одеської області виникла масштабна пожежа на складському комплексі, до гасіння якої вже залучили 70 рятувальників

Як передає RegioNews, про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

В селі Нерубайске, Одеського району, масштабна пожежа на складах. Гасіння пожежі ускладнюється у зв'язку з поривчастим вітром та в розповсюдженні вогню всередині панелей", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, горить комплекс складських приміщень, який належить групі компаній АТБ. Його загальна площа понад 37 тисяч кв.м.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді на вулиці Гагаріна вогонь охопив складські приміщення. Площа загоряння приблизно склала 600 м. кв.

вогонь ДСНС Одеська область склади негода

 
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