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11 августа 2021, 12:33 1933

Купался с семьей: в Одесской области утонул четырехлетний мальчик

11 августа 2021, 12:33 1933
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Рixabay
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В Одесской области во время отдыха на воде на Песчаной косе утонул ребенок

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, пишет RegioNews.

Событие произошло вчера, 10 августа, на 53-м километре Песчаной косы Черного моря. Туда на отдых приехала многодетная семья из Измаильского района.

4-летний мальчик захлебнулся, когда купался с братиком, сестренкой и 29-летней мамой. Женщина на некоторое время отвлеклась на двух других детей, которые находились на берегу с мужем. Потом она увидела сына без сознания и тотчас достала из воды. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть мальчика.

Напомним, на днях в Днепре в аквапарке утонул 9-летний ребенок.

Украина вода смерть происшествия трагедия

 
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