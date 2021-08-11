Купался с семьей: в Одесской области утонул четырехлетний мальчик
В Одесской области во время отдыха на воде на Песчаной косе утонул ребенок
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, пишет RegioNews.
Событие произошло вчера, 10 августа, на 53-м километре Песчаной косы Черного моря. Туда на отдых приехала многодетная семья из Измаильского района.
4-летний мальчик захлебнулся, когда купался с братиком, сестренкой и 29-летней мамой. Женщина на некоторое время отвлеклась на двух других детей, которые находились на берегу с мужем. Потом она увидела сына без сознания и тотчас достала из воды. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть мальчика.
Напомним, на днях в Днепре в аквапарке утонул 9-летний ребенок.
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