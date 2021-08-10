Одесит через образу зарізав сусіда ножицями

Фото: Нацполіція

Одеські поліцейські викрили 35-річного чоловіка у вбивстві сусіда. Він прийшов до 57-річного чоловіка додому з ножицями та наніс шість ударів у груди

Як передає RegioNews, про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1.

Тіло 57-річного чоловіка виявила його співмешканка. Жінка викликала правоохоронців, і вони за кілька годин встановили причетну до злочину особу.

Фігурант своєї провини заперечувати не став і пояснив: сусід постійно пиячив і зачіпав їхню родину. Останньою краплею в терпінні голови сімейства стало те, що п’яний чоловік образив його 5-річну донечку.

За умисне вбивство чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Києві жінка під час сварки зарізала співмешканця.