Одессит из-за обиды зарезал соседа ножницами

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Одесские полицейские уличили 35-летнего мужчину в убийстве соседа. Он пришел к 57-летнему мужчине домой с ножницами и нанес шесть ударов в грудь

Как передает RegioNews, об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.

Тело 57-летнего мужчины обнаружила его сожительница. Женщина вызвала правоохранителей, и они через несколько часов установили причастную к преступлению личность.

Фигурант своей вины отрицать не стал и пояснил: сосед постоянно пьянствовал и задевал их семью. Последней каплей в терпении главы семейства стало то, что пьяный мужчина оскорбил его 5-летнюю дочь.

За умышленное убийство мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина во время ссоры зарезала сожителя.