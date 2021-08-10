Одессит из-за обиды зарезал соседа ножницами
Одесские полицейские уличили 35-летнего мужчину в убийстве соседа. Он пришел к 57-летнему мужчине домой с ножницами и нанес шесть ударов в грудь
Как передает RegioNews, об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.
Тело 57-летнего мужчины обнаружила его сожительница. Женщина вызвала правоохранителей, и они через несколько часов установили причастную к преступлению личность.
Фигурант своей вины отрицать не стал и пояснил: сосед постоянно пьянствовал и задевал их семью. Последней каплей в терпении главы семейства стало то, что пьяный мужчина оскорбил его 5-летнюю дочь.
За умышленное убийство мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина во время ссоры зарезала сожителя.
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