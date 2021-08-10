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10 августа 2021, 13:39 60

В Одессе произошло масштабное ДТП: одна из машин влетела в остановку

10 августа 2021, 13:39 60
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Фото: dumskaya.net
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Во вторник, 10 августа, на 4 станции Большого Фонтана в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Думская".

Так, в аварию попали четыре автомобиля: водитель BMW протаранил автомобили Skoda, Audi и еще один BMW. В результате удара одну из машин развернуло и она влетела в остановку.

На остановке в это время находились две женщины, которых из-за полученных травм доставили в больницу. Также в ДТП пострадал 31-летний водитель BMW.

Как пишет издание, по словам очевидцев, водитель серебристого BMW имел признаки алкогольного опьянения.

Напомним, на Харьковщине автобус с пассажирами влетел в отбойник.

Одесса ДТП пассажир медики авария

 
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