На Харківщині автобус з пасажирами влетів у відбійник
Сьогодні, 9 серпня, близько 05:10 ранку на автошляху "Харків-Красноград-Перещепино" сталася ДТП за участю пасажирського автобуса Neoplan
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Харківської області.
48-річний водій, рухаючись в напрямку Харкова з селища Лазурне Херсонської області, не впорався з керуванням та влетів з відбійником.
В результаті ДТП постраждав водій. Його у непритомному стані госпіталізовано до Красноградської лікарні.
Нагадаємо, напередодні на Київщині маршрутка з пасажирами потрапила у ДТП.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область