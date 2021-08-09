На Харківщині автобус з пасажирами влетів у відбійник

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Сьогодні, 9 серпня, близько 05:10 ранку на автошляху "Харків-Красноград-Перещепино" сталася ДТП за участю пасажирського автобуса Neoplan

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Харківської області.

48-річний водій, рухаючись в напрямку Харкова з селища Лазурне Херсонської області, не впорався з керуванням та влетів з відбійником.

В результаті ДТП постраждав водій. Його у непритомному стані госпіталізовано до Красноградської лікарні.

Нагадаємо, напередодні на Київщині маршрутка з пасажирами потрапила у ДТП.