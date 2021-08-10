Едва не утонул: в Одесской области в море потерял сознание ребенок
В Лузановке, Одесской области, потерял сознание в море восьмилетний ребенок
Как сообщили "Думская" в департаменте муниципальной безопасности, девочку вытащила на берег мать, пишет RegioNews.
Спасатели подбежали к ней и сделали ребенку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Девочка пришла в себя до приезда "скорой помощи", спасатели передали ее медикам, которые доставили пострадавшую в больницу. Сейчас состояние девочки удовлетворительное.
Напомним, накануне в Бердянске Запорожской области в море во время отдыха едва не утонул 9-летний мальчик - его из воды спас отец.
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