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10 августа 2021, 10:00 1348

Едва не утонул: в Одесской области в море потерял сознание ребенок

10 августа 2021, 10:00 1348
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Рixabay
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В Лузановке, Одесской области, потерял сознание в море восьмилетний ребенок

Как сообщили "Думская" в департаменте муниципальной безопасности, девочку вытащила на берег мать, пишет RegioNews.

Спасатели подбежали к ней и сделали ребенку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Девочка пришла в себя до приезда "скорой помощи", спасатели передали ее медикам, которые доставили пострадавшую в больницу. Сейчас состояние девочки удовлетворительное.

Напомним, накануне в Бердянске Запорожской области в море во время отдыха едва не утонул 9-летний мальчик - его из воды спас отец.

Украина Одесса спасатели море Одесская область

 
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