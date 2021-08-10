В Одесі з п’ятого поверху зірвався ліфт з пасажирами
В Одесі в одній з багатоповерхівок на вулиці Володимира Висоцького з п’ятого поверху зірвався ліфт з двома пасажирами
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції в Одеській області.
Чоловіка та жінку, які були всередині, евакуювали. Вони не постраждали", - повідомили правоохоронці.
Попередньо встановлено, що під час руху на перший поверх у ліфтовій кабіні спрацювало екстрене гальмування і вона застрягла між четвертим та третім поверхом.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше у Вінниці трагічно загинув ліфтер. Чоловік разом із напарником ремонтували ліфт у багатоповерхівці. Коли він оглядав механізм, кабіна раптово почала рухатися.
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