В Одессе с пятого этажа сорвался лифт с пассажирами

Фото: из открытых источников

В Одессе в одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого с пятого этажа сорвался лифт с двумя пассажирами

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. Они не пострадали", - сообщили правоохранители.

Предварительно установлено, что во время движения на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом.

По данному факту начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Виннице трагически погиб лифтер. Мужчина вместе с напарником ремонтировали лифт в многоэтажке. Когда он осматривал механизм, кабина внезапно начала двигаться.