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10 августа 2021, 09:22 671

В Одессе с пятого этажа сорвался лифт с пассажирами

10 августа 2021, 09:22 671
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Фото: из открытых источников
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В Одессе в одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого с пятого этажа сорвался лифт с двумя пассажирами

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. Они не пострадали", - сообщили правоохранители.

Предварительно установлено, что во время движения на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом.

По данному факту начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Виннице трагически погиб лифтер. Мужчина вместе с напарником ремонтировали лифт в многоэтажке. Когда он осматривал механизм, кабина внезапно начала двигаться.

лифт Одесса полиция расследование ремонт

 
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