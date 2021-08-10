В Одессе с пятого этажа сорвался лифт с пассажирами
В Одессе в одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого с пятого этажа сорвался лифт с двумя пассажирами
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. Они не пострадали", - сообщили правоохранители.
Предварительно установлено, что во время движения на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом.
По данному факту начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Виннице трагически погиб лифтер. Мужчина вместе с напарником ремонтировали лифт в многоэтажке. Когда он осматривал механизм, кабина внезапно начала двигаться.
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