У Вінниці загинув чоловік під час ремонту ліфта
У Вінниці трагічно загинув ліфтер
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Зазначається, що 47-річний чоловік разом із напарником ремонтували ліфт у багатоповерхівці. Коли він оглядав механізм, кабіна раптово почала рухатися.
Чоловіка затягнуло і шахту і потягнуло кілька метрів, шансів вижити у нього не було. Загиблий був механіком.
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил під час небезпечних робіт.
Нагадаємо, днями на Черкащині двоє людей загинули під час робіт в каналізаційному колодязі.
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