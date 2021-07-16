У Вінниці загинув чоловік під час ремонту ліфта

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Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що 47-річний чоловік разом із напарником ремонтували ліфт у багатоповерхівці. Коли він оглядав механізм, кабіна раптово почала рухатися.

Чоловіка затягнуло і шахту і потягнуло кілька метрів, шансів вижити у нього не було. Загиблий був механіком.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил під час небезпечних робіт.

Нагадаємо, днями на Черкащині двоє людей загинули під час робіт в каналізаційному колодязі.