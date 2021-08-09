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09 серпня 2021, 15:13 337

На ринку "7 кілометр" відкрився пункт вакцинації від COVID-19: чим прищеплюють

09 серпня 2021, 15:13 337
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Фото з відкритих джерел
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На території промтоварного ринку "7 кілометр" розпочав роботу пункт вакцинації від COVID-19.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ринку.

Пункт працюватиме - з 10: 00 до 15: 00, щодня, крім п'ятниці, яка є на ринку вихідним.

Для вакцинації при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. В даний час у медиків є в наявності вакцини CoronaVac і І AstraZeneca. До кінця тижня, має надійти партія вакцин Pfizer.

Запис на вакцинацію за телефоном: 0964290854 в робочий час.

Нагадаємо, що з 9 серпня в аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації від СOVID. Перед цим він заробив в аеропорту "Київ"

COVID-19 вакцина вакцинація Pfizer CoronaVac

 
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