На ринку "7 кілометр" відкрився пункт вакцинації від COVID-19: чим прищеплюють

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Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ринку.

Пункт працюватиме - з 10: 00 до 15: 00, щодня, крім п'ятниці, яка є на ринку вихідним.

Для вакцинації при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. В даний час у медиків є в наявності вакцини CoronaVac і І AstraZeneca. До кінця тижня, має надійти партія вакцин Pfizer.

Запис на вакцинацію за телефоном: 0964290854 в робочий час.

Нагадаємо, що з 9 серпня в аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації від СOVID. Перед цим він заробив в аеропорту "Київ"