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09 августа 2021, 15:13 332

На рынке "7 километр" открылся пункт вакцинации от COVID-19: чем прививают

09 августа 2021, 15:13 332
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Фото из открытых источников
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На территории промтоварного рынка «7 километр» начал работу пункт вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу рынка.

Пункт будет работать- с 10:00 до 15:00, ежедневно, кроме пятницы, которая является на рынке выходным.

Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. В настоящее время у медиков есть в наличии вакцины CoronaVac и и AstraZeneca. К концу недели, как ожидается поступит партия вакцин Pfizer.

Запись на вакцинацию по телефону: 0964290854 в рабочее время.

Напомним, что с 9 августа в аэропорту "Борисполь" открылся пункт вакцинации от СOVID. Перед этим он заработал в аэропорту "Киев"

COVID-19 вакцина вакцинация Pfizer CoronaVac

 
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