В аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації від СOVID

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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" з 9 серпня відкрився пункт масової вакцинації від коронавірусної інфекції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу аеропорту в Facebook.

З 9 серпня в аеропорту "Бориспіль" можна зробити щеплення від COVID-19. Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на 1 поверсі, щоденно з 9:00 до 15:00", - йдеться у повідомленні.

Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac) та Pfizer можуть всі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, що потребують додаткового захисту.

Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, у форматі живої черги.

При собі необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Нагадаємо, раніше у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) відкрили пункт вакцинації проти COVID-19.