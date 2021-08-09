На Одещині двоє невідомих напали на чоловіка - їх затримала поліція
В понеділок зранку двоє невідомих напали й намагалися пограбувати чоловіка, але йому вдалося втекти від нападників
Як передає RegioNews, про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.
Потерпілий чоловік розповів, що двоє невідомих намагалися завдати йому тілесні ушкодження та заволодіти його золотим ланцюжком, але йому вдалося втекти від нападників", - йдеться у повідомленні.
Згодом, на вулиці Поштовій, інспектори виявили двох чоловіків, які підпадали під прикмети нападників.
24 і 23-річних чоловіків було затримано та доставлено до відділу поліції для з’ясування всіх обставин справи", - додали правоохоронці.
Раніше повідомлялось, що у Коростені напали й пограбували депутата від "Слуги народу".
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