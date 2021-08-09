В Одесской области двое неизвестных напали на мужчину - их задержала полиция

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В понедельник утром двое неизвестных напали и пытались ограбить мужчину, но ему удалось убежать от нападавших

Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Потерпевший мужчина рассказал, что двое неизвестных пытались нанести ему телесные повреждения и завладеть его золотой цепочкой, но ему удалось убежать от нападавших", - говорится в сообщении.

Впоследствии, на улице Почтовой, инспекторы обнаружили двух мужчин, которые подпадали под приметы нападавших.

24 и 23-летних мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела", - добавили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Коростене напали и ограбили депутата от "Слуги народа".