На Одещині пенсіонерка випала з сьомого поверху багатоповерхівки
У місті Чорноморськ Одеської області біля багатоповерхівки на Парусній, 18, виявили труп літньої жінки
Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Літня жінка випала з вікна в під'їзді на сьомому поверсі багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, - це самогубство. На місці працюють слідчі.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху багатоповерхівки.
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