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05 серпня 2021, 15:51 273

На Одещині пенсіонерка випала з сьомого поверху багатоповерхівки

05 серпня 2021, 15:51 273
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Фото: nn.od.ua
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У місті Чорноморськ Одеської області біля багатоповерхівки на Парусній, 18, виявили труп літньої жінки

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Літня жінка випала з вікна в під'їзді на сьомому поверсі багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, - це самогубство. На місці працюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху багатоповерхівки.

смерть поліція медики пенсіонери Одеська область

 
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