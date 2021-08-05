На Одещині пенсіонерка випала з сьомого поверху багатоповерхівки

Фото: nn.od.ua

У місті Чорноморськ Одеської області біля багатоповерхівки на Парусній, 18, виявили труп літньої жінки

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Літня жінка випала з вікна в під'їзді на сьомому поверсі багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, - це самогубство. На місці працюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху багатоповерхівки.