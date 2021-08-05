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05 августа 2021, 15:51 268

В Одесской области пенсионерка выпала с седьмого этажа многоэтажки

05 августа 2021, 15:51 268
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Фото: nn.od.ua
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В городе Черноморск Одесской области возле многоэтажки на Парусной, 18, обнаружили труп пожилой женщины

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Пожилая женщина выпала из окна в подъезде на седьмом этаже многоэтажки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным - это самоубийство. На месте работают следователи.

Напомним, недавно в Харькове девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа многоэтажки.

смерть полиция медики пенсионеры Одесская область

 
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