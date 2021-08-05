В Одесской области пенсионерка выпала с седьмого этажа многоэтажки
В городе Черноморск Одесской области возле многоэтажки на Парусной, 18, обнаружили труп пожилой женщины
Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.
Пожилая женщина выпала из окна в подъезде на седьмом этаже многоэтажки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным - это самоубийство. На месте работают следователи.
Напомним, недавно в Харькове девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа многоэтажки.
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