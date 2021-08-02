11:52  02 серпня
Карантинні показники чотирьох областей України не відповідають вимогам "зеленої зони"
09:11  02 серпня
Негода в Україні: знеструмлено понад 500 населених пунктів у семи областях
08:09  02 серпня
Доба в ООС: зафіксовано чотири порушення, над Луганщиною кружляв безпілотник бойовиків
UA | RU
UA | RU
02 серпня 2021, 11:24 1120

У Харкові дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху багатоповерхівки

02 серпня 2021, 11:24 1120
Читайте также на русском языке
Фото: vecherniy.kharkov.ua
Читайте также
на русском языке

На вулиці Короленка в Харкові 28-річна дівчина вистрибнула з сьомого поверху шістнадцятиповерхівки. Тіло загиблої направили до моргу

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.

Місце події оглянули слідчі поліції.

Тіло загиблої без ознак насильницької смерті направили до моргу", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, в Одесі 15-річна школярка вкоротила собі віку - стрибнула з вікна багатоповерхівки.

розслідування поліція Харків самоубивство жінки

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua