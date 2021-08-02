У Харкові дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху багатоповерхівки

Фото: vecherniy.kharkov.ua

На вулиці Короленка в Харкові 28-річна дівчина вистрибнула з сьомого поверху шістнадцятиповерхівки. Тіло загиблої направили до моргу

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.

Місце події оглянули слідчі поліції.

Тіло загиблої без ознак насильницької смерті направили до моргу", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, в Одесі 15-річна школярка вкоротила собі віку - стрибнула з вікна багатоповерхівки.