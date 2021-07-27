На Одещині пасажирський потяг збив на смерть жінку
На залізничній станції Карпове на переїзді біля села Виноградар жінка потрапила під пасажирський потяг. Від отриманих травм вона загинула на місці
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Одеської області.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці встановлюють особу загиблої та повні обставини події", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, 16 липня зранку на станції Усатове в Одеському районі жінку збив потяг.
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