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27 липня 2021, 13:04 151

На Одещині пасажирський потяг збив на смерть жінку

27 липня 2021, 13:04 151
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Фото: Нацполіція
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На залізничній станції Карпове на переїзді біля села Виноградар жінка потрапила під пасажирський потяг. Від отриманих травм вона загинула на місці

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Одеської області.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці встановлюють особу загиблої та повні обставини події", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 16 липня зранку на станції Усатове в Одеському районі жінку збив потяг.

поїзд смерть поліція жінки Одеська область

 
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