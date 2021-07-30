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30 июля 2021, 17:46 49

На пляжах Одесской области можно купаться - МОЗ

30 июля 2021, 17:46 49
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Фото из открытых источников
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Морская вода в Одесской области соответствует санитарно - микробиологическим нормам

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

"В ходе проведения лабораторных исследований за состоянием качества морской воды, в определенных контрольных точках на 22 пляжах м. Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус, было отобрано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 47 пробы на санитарно-химические показатели. Все исследованные пробы морской воды соответствовали гигиеническим требованиям", - отмечается в сообщении.

Напомним, что за информацию руководителя Госэкоинспекции Андрея Малеваного, в Одесской области и столице существует большая проблема с пляжами через канализацию, особенно после дождей. Многие из них вообще не рекомендуют посещать.

21 июля специалисы не рекомендовали купаться на 9 пляжах Одесской области.

Одесса вода Минздрав пляж Одесская область

 
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