На Одещині чоловік під час п'яної сварки вбив товариша

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У селі Курортне, що на Одещині, виявили закривавленого 43-річного чоловіка на подвір’ї без озна​​​​​​​к життя

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Правоохоронці провели подворовий обхід, опитали місцевих мешканців, які розповіли, що напередодні ввечері чули з будинку загиблого галас.

"За кілька годин підозрюваний був встановлений та затриманий за місцем мешкання в сусідньому селі. Зі слів фігуранта, вони з товаришем випивали, а захмелівши, посварилися. Господар нібито схопився за ніж, вони почали битися, і закінчилася колотнеча лише тоді, коли гість побачив, що потерпілий весь у крові", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловік з ножем поранив водія тролейбуса.