В Одесской области мужчина во время пьяной ссоры убил товарища

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В селе Курортное Одесской области обнаружили окровавленного 43-летнего мужчину во дворе без признаков жизни

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Правоохранители провели подворовый обход, опросили местных жителей, которые рассказали, что накануне вечером слышали из дома погибшего шум.

"Через несколько часов подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства в соседнем селе. По словам фигуранта, они с товарищем выпивали, а захмелев, поссорились. Хозяин якобы схватился за нож, они начали драться, и закончилась потасовка лишь тогда, когда гость увидел, что пострадавший весь в крови", - рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Одессе мужчина с ножом ранил водителя троллейбуса.