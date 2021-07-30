В Госэкоинспекции предупреждают о "сложной ситуации" с пляжами Киева и Одессы

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В Одесской области и столице существует большая проблема с пляжами из-за канализации, особенно после дождей. Многие из них вообще не рекомендуют посещать

Как передает RegioNews, об этом в интервью УНИАН сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Насколько мне известно, в Одесской области с пляжами есть проблемы. Многие из них запрещены для посещения. Например, в Затоке", - подчеркнул Малеванный.

По его словам, сложная ситуация с пляжами и в Киеве.

"В Киеве очень часто поднимается на пляжах так называемый желтый флаг - "не рекомендовано купаться", особенно после дождей. У нас ливневая канализация не качественная, поэтому после дождей резко повышается уровень загрязнения. Нужно несколько дней, чтобы вода очистилась", — рассказал он.

Он подчеркнул, что пляжи - это скорее ответственность местных властей.

Ранее сообщалось, что в городе Бердянске Запорожской области значительно ухудшилось качество воды Азовского моря по бактериологическим показателям.