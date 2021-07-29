В Одессе мужчина с ножом ранил водителя троллейбуса

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В Одессе неизвестный мужчина напал с ножом на кондукторшу троллейбуса и ранил водителя, который вступился за женщину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Думская".

Инцидент произошел на конечной остановке троллейбусных маршрутов №2 и №3 в парке им. Шевченко.

Троллейбус стоял на остановке и ожидал пассажиров, в это время мужчина с ножом начал приставать и нападать на кондукторшу.

Водитель другого троллейбуса, который подъезжал к остановке, выскочил и вступился за женщину, злоумышленник порезал ему руку.

Злоумышленника задержали полицейские, которые проезжали мимо.

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