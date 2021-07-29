08:56  29 июля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 800 новых случаев
10:24  29 июля
В Киеве в торговом центре произошел взрыв
08:11  29 июля
Обстрелы из минометов и гранатометов: на Донбассе зафиксировали 13 нарушений со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
29 июля 2021, 11:02 522

В Одессе мужчина с ножом ранил водителя троллейбуса

29 июля 2021, 11:02 522
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе неизвестный мужчина напал с ножом на кондукторшу троллейбуса и ранил водителя, который вступился за женщину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Думская".

Инцидент произошел на конечной остановке троллейбусных маршрутов №2 и №3 в парке им. Шевченко.

Троллейбус стоял на остановке и ожидал пассажиров, в это время мужчина с ножом начал приставать и нападать на кондукторшу.

Водитель другого троллейбуса, который подъезжал к остановке, выскочил и вступился за женщину, злоумышленник порезал ему руку.

Злоумышленника задержали полицейские, которые проезжали мимо.

Напомним, 7 июля убийство в Днепре полиция 13 часов вела переговоры с подозреваемым. Правоохранители Днепра 13 часов вели переговоры с подозреваемым в убийстве 57-летней женщины: мужчина забаррикадировался в дачном доме и угрожал покончить жизнь самоубийством.

Одесса транспорт полиция нападение троллейбусы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua