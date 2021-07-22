Негода в Одесі зруйнувала покрівлю притулку для інвалідів
Притулок для інвалідів і літніх людей на вулиці Танковій, 43 в Одесі потрапив під удар нічної стихії - будівля залишилася без покрівлі, а приміщення притулку зараз підтоплене
Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомив голова громадської організації "Нове Життя" Федір Герасимов.
За його словами, вночі сильні пориви вітру зірвали покрівлю, а вже через годину після цього в притулку почала обвалюватися стеля.
Наразі підопічні притулку зібралися в єдиному незатопленому приміщенні - їдальні.
Нагадаємо, Одесу 21 липня ввечері накрила потужна злива, внаслідок чого затопило багато міських вулиць.
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