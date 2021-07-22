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22 июля 2021, 12:39 602

Непогода в Одессе разрушила кровлю приюта для инвалидов

22 июля 2021, 12:39 602
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Приют для инвалидов и пожилых людей на улице Танковой, 43 в Одессе попал под удар ночной стихии - здание осталось без кровли, а помещение приюта сейчас подтоплено

Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщил глава общественной организации "Новая жизнь" Федор Герасимов.

По его словам, ночью сильные порывы ветра сорвали кровлю, а уже через час после этого в доме начала обваливаться потолок.

Сейчас подопечные приюта собрались в едином незатопленном помещении - столовой.

Напомним, Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило многие городские улицы.

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