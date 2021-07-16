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16 липня 2021, 16:39 598

Вищий антикорсуд дав три роки умовно колишньому депутату

16 липня 2021, 16:39 598
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата попередніх скликань з Одещини Олександра Пресмана винним у зловживанні службовим становищем та засудив на три роки умовно.

Про це пише Regionews з посиланням на Transparency International.

Сторона обвинувачення під час судового засідання довела, що депутат попередніх скликань незаконно отримав компенсацію винаймання житла депутатом. Своїми діями екснардеп України завдав Управлінню справами Верховної Ради України збитків на суму 928 890 грн.

За результатами розгляду ВАКС затвердив угоду зі слідством, згідно з якою Пресман визнав себе винним і компенсував збитки. Крім цього йому заборонено обіймати держпосади протягом року.

Крім того, суд призначив Пресману штраф у розмірі 17 тис. грн та компенсувати 23 тис. грн, які були витрачені на проведення експертиз по справі.

17 червня ВАКС засудив фігурантку справи про "хабар Злочевського" в $5 млн умовно.

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