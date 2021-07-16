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16 июля 2021, 16:39 599

Высший антикорсуд дал три года условно бывшему депутату

16 июля 2021, 16:39 599
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Фото з відкритих джерел
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Высший антикоррупционный суд признал народного депутата предыдущих созывов из Одесской области Александра Пресмана виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил на три года условно.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Transparency International.

Сторона обвинения во время судебного заседания доказала, что депутат предыдущих созывов незаконно получил компенсацию найма жилья депутатом. Своими действиями экснардеп Украины нанес Управлению делами Верховной Рады Украины ущерб на сумму 928 890 грн.

По результатам рассмотрения ВАКС утвердил сделку со следствием, согласно которой Пресман признал себя виновным и возместил убытки. Помимо этого ему запрещено занимать госдолжности в течение года.

Кроме того, суд назначил Пресману штраф в размере 17 тыс. грн и компенсировать 23 тыс. грн, которые были потрачены на проведение экспертиз по делу.

17 июня ВАКС приговорил фигурантку дела о "взятке Злочевскогму" в $ 5 млн к условному сроку.

суд ВАКС убытки ущерб депутаты

 
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