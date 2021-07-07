На Дніпропетровщині чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової

Фото з відкритих джерел

У селі Новолатівка поблизу Кривого Рогу загинув 33-річний чоловік внаслідок підриву на боєприпасі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС Кривого Рогу.

Подія сталася вчора, 6 липня, близько 19:30. У селі Новолатівка Широківського району пролунав вибух. На боєприпасі АС-152 мм часів Другої світової війни підірвався 33-річний безробітний місцевий житель.

Виявилося, що незадовго до цього чоловік знайшов старий снаряд, вирішив його розібрати і здати на метал. Він здетонував і пролунав вибух. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

У обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині затримали продавців зброї та вибухівки із зони ООС.