На Дніпропетровщині чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової
У селі Новолатівка поблизу Кривого Рогу загинув 33-річний чоловік внаслідок підриву на боєприпасі
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС Кривого Рогу.
Подія сталася вчора, 6 липня, близько 19:30. У селі Новолатівка Широківського району пролунав вибух. На боєприпасі АС-152 мм часів Другої світової війни підірвався 33-річний безробітний місцевий житель.
Виявилося, що незадовго до цього чоловік знайшов старий снаряд, вирішив його розібрати і здати на метал. Він здетонував і пролунав вибух. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
У обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині затримали продавців зброї та вибухівки із зони ООС.
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