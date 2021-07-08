08:49  08 липня
Коронавірус виявили ще у 600 українців
11:59  08 липня
Мінсоцполітики направило в регіони 1,1 млрд грн на субсидії
08:09  08 липня
Доба в ООС: осколкові поранення отримав український захисник
UA | RU
UA | RU
08 липня 2021, 11:14 169

В одеських дитсадках виявили кишкову паличку

08 липня 2021, 11:14 169
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У двох дитячих садках №304 і №106 міста Одеси фахівці виявили в їжі кишкову паличку

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Відхилення від чинних нормативів встановлено в дошкільних закладах № 304 та № 106 (виявлені бактерії групи кишкової палички в готових стравах)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було виявлено, що порушують санітарні норми в ТОВ "Восток" - зафіксовано мікробне забруднення інвентарю та рук кухаря, а у КНП "Міська клінічна лікарня №1" ОМР - мікробне забруднення кухонного посуду.

Інформація щодо отриманих результатів була доведена до керівників закладів, Одеського міського голови та Головного управління Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, раніше через отруєння на Вінниччині до лікарні потрапили 17 людей.

отруєння дитячий садок Лабораторія санітарні норми лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua