В одеських дитсадках виявили кишкову паличку

Фото: з відкритих джерел

У двох дитячих садках №304 і №106 міста Одеси фахівці виявили в їжі кишкову паличку

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Відхилення від чинних нормативів встановлено в дошкільних закладах № 304 та № 106 (виявлені бактерії групи кишкової палички в готових стравах)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було виявлено, що порушують санітарні норми в ТОВ "Восток" - зафіксовано мікробне забруднення інвентарю та рук кухаря, а у КНП "Міська клінічна лікарня №1" ОМР - мікробне забруднення кухонного посуду.

Інформація щодо отриманих результатів була доведена до керівників закладів, Одеського міського голови та Головного управління Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, раніше через отруєння на Вінниччині до лікарні потрапили 17 людей.