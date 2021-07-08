В одесских детсадах обнаружили кишечную палочку

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В двух детских садах №304 и №106 города Одессы специалисты обнаружили в еде кишечную палочку

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Отклонения от действующих нормативов установлено в дошкольных учреждениях № 304 и № 106 (обнаружены бактерии группы кишечной палочки в готовых блюдах)", - говорится в сообщении.

Кроме того, было выявлено, что нарушают санитарные нормы в ООО "Восток" - обнаружено микробное загрязнение инвентаря и рук повара, а в КНП "Городская клиническая больница №1" ОМР - микробное загрязнение кухонной посуды.

Информация о полученных результатах была доведена до руководителей заведений, Одесского городского головы и Главного управления Госпродпотребслужбы.

Напомним, ранее из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек.