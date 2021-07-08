08:49  08 июля
Коронавирус обнаружили еще у 600 украинцев
09:16  08 июля
В полиции показали видео задержания "голосеевского стрелка"
08:09  08 июля
Сутки в ООС: осколочные ранения получил украинский защитник
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 11:14 121

В одесских детсадах обнаружили кишечную палочку

08 июля 2021, 11:14 121
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В двух детских садах №304 и №106 города Одессы специалисты обнаружили в еде кишечную палочку

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Отклонения от действующих нормативов установлено в дошкольных учреждениях № 304 и № 106 (обнаружены бактерии группы кишечной палочки в готовых блюдах)", - говорится в сообщении.

Кроме того, было выявлено, что нарушают санитарные нормы в ООО "Восток" - обнаружено микробное загрязнение инвентаря и рук повара, а в КНП "Городская клиническая больница №1" ОМР - микробное загрязнение кухонной посуды.

Информация о полученных результатах была доведена до руководителей заведений, Одесского городского головы и Главного управления Госпродпотребслужбы.

Напомним, ранее из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек.

отравление детский сад Лаборатория санитарные нормы больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram