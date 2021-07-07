В Одесі спалахнула пожежа на заводі "Стальканат"

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В Одесі на вулиці Водопровідна виникла пожежа на території заводу "Стальканат". Займання сталося в масляній ванні на другому поверсі виробничого цеху

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

На місце події встановлено загорання у масляній ванні на 2-му поверсі 3-х поверхового виробничого цеху по виготовленню сталевого канату. Через значну задимленість рятувальники працювали в апаратах для органів дихання", - йдеться у повідомленні.

Площа загоряння склала 10 квадратних метрів. О 06:20 пожежу було повністю ліквідовано. Унаслідок займання загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються.

Раніше повідомлялось, що у Харкові рятувальники в ніч на 7 липня ліквідували чотири пожежі у пересувних тютюнових кіосках.