В Одессе вспыхнул пожар на заводе "Стальканат"

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В Одессе по улице Водопроводной возник пожар на территории завода "Стальканат". Возгорание произошло в масляной ванне на втором этаже производственного цеха

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

На место происшествия установлено возгорание в масляной ванне на 2-м этаже 3-х этажного производственного цеха по изготовлению стального каната. Из-за значительной задымленности спасатели работали в аппаратах для органов дыхания", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В 06:20 пожар был полностью ликвидирован. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове спасатели в ночь на 7 июля ликвидировали четыре пожара в передвижных табачных киосках.