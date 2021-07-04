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04 липня 2021, 15:33 317

В Одеській області через удар блискавки в будинку спалахнула пожежа

04 липня 2021, 15:33 317
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У Болградському районі Одеської області блискавка влучила в житловий будинок мешканки села Виноградівка

Про інцидент написав очільник села Іван Михайлов у Facebook, пише RegioNews.

"Ось, що накоїла блискавка в будинку жительки Виноградного. Слава богу, що вона залишилася жива і неушкоджена", - написав Михайлов.

Також він опублікував фото наслідків стихії, на якому видно, що електричний розряд пошкодив трубу димоходу, а від високої напруги в будинку загорілося електроустаткування.

Вот, что натворила молния в доме жительницы Виноградного. Слава богу, что она осталась жива и невредима.

Posted by Dgon Mihaylov on Friday, July 2, 2021

Варто зауважити, що негода в Болградському районі вирувала в ніч проти 2 липня. У результаті зливи в районі розмиті дороги, затоплені вулиці і двори.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині від удару блискавки загинули двоє людей.

Одеса пожежа Дощі Одеська область гроза

 
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