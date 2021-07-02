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02 липня 2021, 10:44 655

На Одещині водій на смерть збив жінку з дитиною

02 липня 2021, 10:44 655
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Фото з відкритих джерел
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У Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася смертельна ДТП, загинули двоє людей

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Аварія сталася увечері 1 липня на трасі Одеса-Рені. Автомобіль Nissan, яким керував 33-річний чоловік, збив трьох пішоходів.

"Загинули жінка та хлопчик, ще одна потерпіла доправлена до лікарні", — кажуть у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці вирішують, за якою статтею Кримінального кодексу України кваліфікувати подію.

Нагадаємо, днями у столиці маршрутка врізалася у стовп, внаслідок чого постраждали пасажири.

Україна Одеса ДТП аварія Одеська область

 
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