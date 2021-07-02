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02 июля 2021, 10:44 676

В Одесской области водитель насмерть сбил женщину с ребенком

02 июля 2021, 10:44 676
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Фото из открытых источников
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В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП, погибли два человека

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Авария произошла вечером 1 июля на трассе Одесса-Рени. Автомобиль Nissan, которым управлял 33-летний мужчина, сбил трех пешеходов.

"Погибли женщина и мальчик, еще одна потерпевшая доставлена в больницу", — говорят в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители решают, по какой статье Уголовного кодекса квалифицировать событие.

Напомним, на днях в столице маршрутка врезалась в столб, в результате чего пострадали пассажиры.

Украина Одесса ДТП авария Одесская область

 
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