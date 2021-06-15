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15 червня 2021, 09:46 134

На Одещині під час пожежі загинув пенсіонер

15 червня 2021, 09:46 134
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Фото: з відкритих джерел
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В результаті пожежі, яка сталася біля шостої години ранку в житловому будинку в селі Жеребково Подільського району Одеської області загинув 61-річний чоловік

Як передає RegioNews, про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що тіло господаря будинку було знайдено під час ліквідації вогню. Рятувальники локалізували пожежу о 06:37 та о 07:13 ліквідували. Всього вогонь охопив 40 м2 площі будинку.

Причини пожежі встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, в Одесі в суботу, 12 червня, сталася пожежа на трансформаторній підстанції.

Одеса пожежа смерть пенсіонери вогонь

 
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