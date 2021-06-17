В Одесі під час пожежі в квартирі загинув чоловік

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Під час гасіння пожежі в одній з квартир Одеси рятувальники виявили тіло 53-річного господаря приміщення

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одеської області.

Відзначається, що квартира горіла в 5-ти поверховому житловому будинку на проспекті Шевченка. Рятувальники локалізували пожежу о 00:26, а о 00:42 пожежу було ліквідовано на площі 4м2.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло господаря квартири 1968 року народження. У ДСНС припускають, що причина пожежі - необережне поводження з вогнем загиблим.

Нагадаємо, раніше в Одеській області під час пожежі загинув пенсіонер.