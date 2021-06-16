Ледь не вбив через зовнішній вигляд: поліцейські затримали чоловіка, який напав на одесита

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В Одесі у Київському районі нетверезий чоловік сім разів вдарив перехожого ножем через його неохайний зовнішній вигляд

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції області.

У приватному секторі Київського району міста нетверезий правопорушник прискіпався до неохайного зовнішнього вигляду перехожого, дістав ножа і почав бити ним незнайомця. Зазнавши аж сім поранень, постраждалий зумів втекти від нападника", - повідомили у поліції.

Перехожі люди викликали "швидку", а лікарі, госпіталізувавши пораненого чоловіка, повідомили про подію в поліцію.

Правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 31-річний місцевий житель. Ніж у чоловіка вилучили, а дії фігуранта кваліфікували як замах на умисне вбивство.

Йому оголосили підозру, тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали розбійну групу, яка нападала на далекобійників.