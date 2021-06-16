Едва не убил из-за внешнего вида: полицейские задержали мужчину, напавшего на одессита
В Одессе в Киевском районе нетрезвый мужчина семь раз ударил прохожего ножом из-за его неопрятного внешнего вида
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
В частном секторе Киевского района города нетрезвый правонарушитель придрался к неопрятному внешнему виду прохожего, достал нож и начал бить им незнакомца. Получив аж семь ранений, пострадавший сумел убежать от нападавшего", - сообщили в полиции.
Прохожие люди вызвали "скорую", а врачи, госпитализировав раненого мужчину, сообщили о происшествии в полицию.
Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 31-летний местный житель. Нож у мужчины изъяли, а действия фигуранта квалифицировали как покушение на умышленное убийство.
Ему объявили подозрение, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Напомним, ранее в Одесской области задержали разбойную группу, которая нападала на дальнобойщиков.