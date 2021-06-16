08:54  16 июня
В Украине больше тысячи новых случаев COVID за сутки
10:40  16 июня
На пятницу могут созвать внеочередное заседание Рады ради единого вопроса
08:11  16 июня
На Донбассе за сутки зафиксировали шесть нарушений: потерь из-за обстрелов нет
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 11:22 205

Едва не убил из-за внешнего вида: полицейские задержали мужчину, напавшего на одессита

16 июня 2021, 11:22 205
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе в Киевском районе нетрезвый мужчина семь раз ударил прохожего ножом из-за его неопрятного внешнего вида

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В частном секторе Киевского района города нетрезвый правонарушитель придрался к неопрятному внешнему виду прохожего, достал нож и начал бить им незнакомца. Получив аж семь ранений, пострадавший сумел убежать от нападавшего", - сообщили в полиции.

Прохожие люди вызвали "скорую", а врачи, госпитализировав раненого мужчину, сообщили о происшествии в полицию.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 31-летний местный житель. Нож у мужчины изъяли, а действия фигуранта квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

Ему объявили подозрение, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, ранее в Одесской области задержали разбойную группу, которая нападала на дальнобойщиков.

Одесса нападение ранение госпитализация полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua