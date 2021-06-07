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07 червня 2021, 11:16 356

На Одещині біля причалу загорівся прогулянковий катер

07 червня 2021, 11:16 356
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Фото: ДСНС
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У м. Білгород-Дністровський на причалі лиману виникла пожежа на прогулянковому катері. Внаслідок події постраждала одна людина, її госпіталізували

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС області.

Вогнеборці локалізували пожежу на катері о 10:08, а о 10:24 - ліквідовано.

Внаслідок події постраждала 1 особа, яку направлено до медичного закладу. Причина пожежі - уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС до гасіння пожежі було залучено 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, 6 червня в Одесі горів гуртожиток національного університету. Більше ніж 100 студентів евакуювали, один - госпіталізований з опіками верхніх дихальних шляхів.

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