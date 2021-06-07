На Одещині біля причалу загорівся прогулянковий катер
У м. Білгород-Дністровський на причалі лиману виникла пожежа на прогулянковому катері. Внаслідок події постраждала одна людина, її госпіталізували
Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС області.
Вогнеборці локалізували пожежу на катері о 10:08, а о 10:24 - ліквідовано.
Внаслідок події постраждала 1 особа, яку направлено до медичного закладу. Причина пожежі - уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Від ДСНС до гасіння пожежі було залучено 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, 6 червня в Одесі горів гуртожиток національного університету. Більше ніж 100 студентів евакуювали, один - госпіталізований з опіками верхніх дихальних шляхів.
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