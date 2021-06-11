В Одесі автівка вилетіла на приморські схили, постраждала людина
У центрі Одеси автомобіль на великій швидкості врізався в огорожу і вилетів на приморські схили
Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
Зазначається, що інцидент стався сьогодні вночі. Водій BMW, рухаючись вулицею Канатною, не вибрав безпечну швидкість, в результаті чого врізався в огорожу, яка через сильний удар отримала значні пошкодження, а машина з людьми вилетіла на приморські схили.
В результаті ДТП постраждала пасажирка іномарки - 34-річна жінка - вона доставлена в лікарню.
"35-річний водій автомобіля направлений на медогляд для встановлення стану сп'яніння", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, нещодавно у Львові маршрутка врізалася в дерево, внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб.
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