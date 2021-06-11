В Одессе машина вылетела на приморские склоны, пострадал человек

Фото: Нацполиция

В центре Одессы автомобиль на большой скорости врезался в ограждение и вылетел на приморские склоны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня ночью. Водитель BMW, двигаясь по улице Канатной, не выбрал безопасную скорость, в результате чего врезался в ограждение, которое из-за сильного удара получило значительные повреждения, а машина с людьми вылетела на приморские склоны.

В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки - 34-летняя женщина - она доставлена в больницу.

"35-летний водитель автомобиля направлен на медосмотр для установления состояния опьянения", - добавили в пресс-службе.

Напомним, недавно во Львове маршрутка врезалась в дерево, в результате чего пострадали пять человек.