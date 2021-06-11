В Одессе машина вылетела на приморские склоны, пострадал человек
В центре Одессы автомобиль на большой скорости врезался в ограждение и вылетел на приморские склоны
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что инцидент произошел сегодня ночью. Водитель BMW, двигаясь по улице Канатной, не выбрал безопасную скорость, в результате чего врезался в ограждение, которое из-за сильного удара получило значительные повреждения, а машина с людьми вылетела на приморские склоны.
В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки - 34-летняя женщина - она доставлена в больницу.
"35-летний водитель автомобиля направлен на медосмотр для установления состояния опьянения", - добавили в пресс-службе.
Напомним, недавно во Львове маршрутка врезалась в дерево, в результате чего пострадали пять человек.
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